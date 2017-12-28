Видеодайджест новостей, утро 28 декабря 2017 года

Сирия: С-300 в Тартусе и Хмеймиме неоднократно брал на сопровождение самолеты США

Александр Леонов. Размещенный в Сирии российский зенитно-ракетный комплекс С-300В4 неоднократно брал на сопровождение самолеты ВВС США . Об этом сообщил командующий войсковой ПВО ВС России генерал-лейтенант

По словам генерал-лейтенанта, российские ЗРК были размещены на военных базах в «Хмеймиме» и Тартусе в октябре 2016 года. Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США.

При этом экипажи американских самолетов «довольно нервно» реагировали на сопровождение.