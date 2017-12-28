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Происшествия
Два пенсионера погибли при пожаре в доме в Кемеровской области
Политика
Видеодайджест новостей, утро 28 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 28 декабря 2017 года

    Сирия: С-300 в Тартусе и Хмеймиме неоднократно брал на сопровождение самолеты США. ФАН публикует эксклюзивное видео обмена пленными ДНР и Украины. Десять человек пострадали во время взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге.
    10:44 28 Декабря 2017
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    Сирия: С-300 в Тартусе и Хмеймиме неоднократно брал на сопровождение самолеты США

    Видеодайджест новостей, утро 28 декабря 2017 года

    Размещенный в Сирии российский зенитно-ракетный комплекс С-300В4 неоднократно брал на сопровождение самолеты ВВС США. Об этом сообщил командующий войсковой ПВО ВС России генерал-лейтенант Александр Леонов.
    По словам генерал-лейтенанта, российские ЗРК были размещены на военных базах в «Хмеймиме» и Тартусе в октябре 2016 года. Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США.
    При этом экипажи американских самолетов «довольно нервно» реагировали на сопровождение.
     

    ФАН публикует эксклюзивное видео обмена пленными ДНР и Украины

    Видеодайджест новостей, утро 28 декабря 2017 года

    В Донбассе прошел масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной. Присутствовавший на процедуре обмена корреспондент ФАН снял происходящее на видео.
    Обмен пленными состоялся в Горловке по настоянию уполномоченной по правам человека ДНР Дарьи Морозовой. Украинской стороне были возвращены 73 человек, а ДНР и ЛНР — 238. При обмене кроме уполномоченных по правам человека ДНР и ЛНР Дарьи Морозовой и Ольги Кобцевой присутствовали представители РПЦ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
     

    Десять человек пострадали во время взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге

    Видеодайджест новостей, утро 28 декабря 2017 года

    В петербургском супермаркете «Перекресток» взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, мощность которого составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали десять человек.
    Согласно предварительным данным, взрывное устройство находилось в камере хранения. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился оказать помощь всем пострадавшим во время взрыва.
     

    Взрослые россияне рассказали, что попросили бы у Деда Мороза

    Видеодайджест новостей, утро 28 декабря 2017 года

    Взрослые россияне рассказали, что попросили бы у Деда Мороза, если бы верили в его существование. Оказалось, что для жителей России деньги не являются главным желанием.
    В первую очередь россияне хотели бы попросить у Деда Мороза о здоровье — это желание находится на первом месте (63%). На второй позиции топа желаний взрослых россиян — счастье (27%). И только на третьем месте — деньги (17%). Отметим, вопросами здоровья озабочены респонденты старше 45 лет, а вот материальными вопросами — те, кому от 18 до 34. При этом о счастье говорили граждане всех возрастов.
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