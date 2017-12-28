Путин: 48 тысяч российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин встретился с участниками военной операции РФ в Сирийской арабской республике.

Глава Российской Федерации Владимир Путин отметил во время награждения военнослужащих, что за два с лишним года в сирийской операции приняли участие свыше 48 тысяч наших солдат и офицеров. Среди них есть представители многих воинских профессий: моряки и летчики, спецназ и военная полиция, разведчики, саперы, медики, тыловики, связисты и военные советники.

Каждый российский военнослужащий в Сирийской арабской республике действовал мужественно и решительно, отметил президент на встрече с офицерами, участвовавшими в операции в САР.