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Путин: 48 тысяч российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии
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    Путин: 48 тысяч российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии

    10:31  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:48  28 Декабря 2017
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    Путин: 48 тысяч российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии

    Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин встретился с участниками военной операции РФ в Сирийской арабской республике.

    Глава Российской Федерации Владимир Путин отметил во время награждения военнослужащих, что за два с лишним года в сирийской операции приняли участие свыше 48 тысяч наших солдат и офицеров. Среди них есть представители многих воинских профессий: моряки и летчики, спецназ и военная полиция, разведчики, саперы, медики, тыловики, связисты и военные советники.

    Каждый российский военнослужащий в Сирийской арабской республике действовал мужественно и решительно, отметил президент на встрече с офицерами, участвовавшими в операции в САР.

    Путин: 48 тысяч российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #владимир путин #сирия #операция #вс рф
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