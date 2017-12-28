Путин вручает госнаграды военнослужащим, участвовавшим в операции в Сирии

Москва, 28 декабря. Вручение президентом РФ Владимиром Путиным госнаград военным, участвовавшим в операции в Сирии, началось к Кремле. На мероприятие были приглашены свыше 600 солдат и офицеров ВС РФ.

Шесть военнослужащих, в том числе главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин были удостоены звания Героя России. Орден Святого Георгия IV степени получили генерал-лейтенант Александр Лапин и подполковник Денис Клетенкин, орден Мужества — полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин. Еще трое офицеров были награждены медалями «За отвагу» и Медалью Суворова.

Напомним, Владимир Путин отдал приказ о выводе основного контингента российских войск из Сирии 11 декабря. Он отметил, что российские военнослужащие справились с поставленной задачей по уничтожению террористов.