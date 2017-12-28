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Происшествия
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Украина
Порошенко пообещал открыть «музей оккупации в подвалах Донбасса»
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    Порошенко пообещал открыть «музей оккупации в подвалах Донбасса»

    10:58  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:58  28 Декабря 2017
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    Порошенко пообещал открыть «музей оккупации в подвалах Донбасса»

    Киев, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после «освобождения» Донецкой и Луганской народных республик «в подвалах Донбасса откроют музей оккупации». Об этом он заявил в ходе выступления в военном аэропорту «Борисполь», куда прилетели два лайнера с освобожденными украинскими пленными.

    «Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в Макеевке, в тюрьмах и колониях в подвалах Донбасса, где мы после освобождения, в этих самых подвалах, сделаем музей оккупации», — пообещал Порошенко.

    Порошенко пообещал открыть «музей оккупации в подвалах Донбасса»

    Напомним, в минувшую среду, 27 декабря, в Донбассе состоялся первый за полтора года обмен пленными между сторонами конфликта на юго-востоке Украины.

    Киев передал ополченцам 233 человека, власти ДНР и ЛНР передали 73 пленных украинской стороне.

    Ранее сообщалось, что украинский глава встретил освобожденных пленных у линии соприкосновения.

    Автор: Дана Балан
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    #днр #донбасс #украина #порошенко #лнр #музей оккупации
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