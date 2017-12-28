Порошенко пообещал открыть «музей оккупации в подвалах Донбасса»

Киев, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после «освобождения» Донецкой и Луганской народных республик «в подвалах Донбасса откроют музей оккупации». Об этом он заявил в ходе выступления в военном аэропорту «Борисполь», куда прилетели два лайнера с освобожденными украинскими пленными.

«Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в Макеевке, в тюрьмах и колониях в подвалах Донбасса, где мы после освобождения, в этих самых подвалах, сделаем музей оккупации», — пообещал Порошенко.

Напомним, в минувшую среду, 27 декабря, в Донбассе состоялся первый за полтора года обмен пленными между сторонами конфликта на юго-востоке Украины.

Киев передал ополченцам 233 человека, власти ДНР и ЛНР передали 73 пленных украинской стороне.

Ранее сообщалось, что украинский глава встретил освобожденных пленных у линии соприкосновения.