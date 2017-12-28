Вторая атака смертника последовала в Кабуле за взрывом, при котором погибли 13 человек

Бейрут, 28 декабря. При взрыве в столице Афганистане Кабуле погибли 13 человек, еще примерно 50 пострадали, о чем сообщает телеканал TOLOnews. По предварительным данным, среди жертв по меньшей мере три журналиста.

В свою очередь, агентство «Пажвак» информирует, что 18 человек получили ранения. Кроме того, по информации журналистов издания, в городе следом прогремел и второй взрыв. Сейчас уточняется информация о новых жертвах и пострадавших.

Ранее СМИ сообщали, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник рядом с мечетью.

Напомним, несколько дней назад боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)1 взяли на себя ответственность за нападение на протестантскую церковь в городе Кветта в Пакистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.