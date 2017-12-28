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Происшествия
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Вторая атака смертника последовала в Кабуле за взрывом, при котором погибли 13 человек
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    Вторая атака смертника последовала в Кабуле за взрывом, при котором погибли 13 человек

    10:24  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:25  28 Декабря 2017
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    Вторая атака смертника последовала в Кабуле за взрывом, при котором погибли 13 человек

    Бейрут, 28 декабря. При взрыве в столице Афганистане Кабуле погибли 13 человек, еще примерно 50 пострадали, о чем сообщает телеканал TOLOnews. По предварительным данным, среди жертв по меньшей мере три журналиста.

    В свою очередь, агентство «Пажвак» информирует, что 18 человек получили ранения. Кроме того, по информации журналистов издания, в городе следом прогремел и второй взрыв. Сейчас уточняется информация о новых жертвах и пострадавших.

    Ранее СМИ сообщали, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник рядом с мечетью.

    Напомним, несколько дней назад боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)1 взяли на себя ответственность за нападение на протестантскую церковь в городе Кветта в Пакистане. 

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #афганистан #взрыв
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