Сирия: текстильная фабрика Дамаска попросила помощи российских специалистов

Дамаск, 28 декабря. Одна из крупнейших в сирийской провинции Риф-Дамаск ткацкая фабрика планирует выйти на довоенные объемы производства и возобновить экспорт продукции, сообщил директор предприятия Али Махмуд.

Фабрика Дамаска до начала конфликта в Сирии экспортировала текстиль в разные страны мира, в том числе и в Россию. Глава предприятия Али Махмуд отметил, что сейчас фабрика нуждается в помощи российских коллег.

«Мы надеемся, что сюда приедут на помощь русские специалисты, они помогут восстановить производство и обучить новых технологов. И тогда мы точно сможем вернуться к экспорту», — сказал директор фабрики, его слова передает РИА Новости.

По словам Али Махмуда, в сирийской промышленности много проблем, в стране высокий уровень безработицы, однако не хватает специалистов в различных отраслях. Для восстановления производства ткацкой фабрике необходимо как минимум 300 человек, чтобы выйти на довоенный уровень.

Напомним, что до событий 2011 года Сирия являлась одним из крупных экспортеров хлопка-сырца и текстиля, здесь выращивали длинноволокнистый сорт «Алеппо».