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Сирия: текстильная фабрика Дамаска попросила помощи российских специалистов
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    Сирия: текстильная фабрика Дамаска попросила помощи российских специалистов

    10:45  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:45  28 Декабря 2017
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    Сирия: текстильная фабрика Дамаска попросила помощи российских специалистов

    Дамаск, 28 декабря. Одна из крупнейших в сирийской провинции Риф-Дамаск ткацкая фабрика планирует выйти на довоенные объемы производства и возобновить экспорт продукции, сообщил директор предприятия Али Махмуд.

    Фабрика Дамаска до начала конфликта в Сирии экспортировала текстиль в разные страны мира, в том числе и в Россию. Глава предприятия Али Махмуд отметил, что сейчас фабрика нуждается в помощи российских коллег. 

    «Мы надеемся, что сюда приедут на помощь русские специалисты, они помогут восстановить производство и обучить новых технологов. И тогда мы точно сможем вернуться к экспорту», — сказал директор фабрики, его слова передает РИА Новости.

    По словам Али Махмуда, в сирийской промышленности много проблем, в стране высокий уровень безработицы, однако не хватает специалистов в различных отраслях. Для восстановления производства ткацкой фабрике необходимо как минимум 300 человек, чтобы выйти на довоенный уровень. 

    Напомним, что до событий 2011 года Сирия являлась одним из крупных экспортеров хлопка-сырца и текстиля, здесь выращивали  длинноволокнистый сорт «Алеппо».

    Сирия: текстильная фабрика Дамаска попросила помощи российских специалистов

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #дамаск
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