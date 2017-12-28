Календарь президентской избирательной кампании

В середине декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила календарный план президентской кампании. Как происходит подготовка к выборам и само избрание главы государства — в материале Федерального агентства новостей.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией страны, глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

Выдвижение независимых кандидатов происходит с 18 декабря по 7 января. Для регистрации им необходимо создать и зарегистрировать в ЦИК группу избирателей в количестве не менее 500 человек. А чтобы быть допущенным к выборам, представить в комиссию не менее 300 тысяч подписей избирателей. При этом на один регион должно приходиться не более 7500 подписей.

Если же кандидат выдвигается для участия в выборах от политической партии, на регистрацию он получает чуть больше времени: с 18 декабря до 12 января. Таким участникам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион должно приходиться не более 2500 подписей. Срок рассмотрения заявлений в ЦИК составляет пять дней.

С 27 декабря 2017 года по 31 января 2018 кандидаты должны предоставить специалистам Центральной избирательной комиссии все необходимые для регистрации документы. После этого в течение 10 дней ЦИК рассматривает кандидатуру и принимает окончательное решение.

Далее стартует агитационный период, во время которого кандидаты в президенты активно представляют свою предвыборную программу и участвуют в дебатах на федеральных каналах, а также проводят агитацию в печатных и сетевых СМИ. Завершение этого периода происходит 17 марта в 00.00 (по местному времени).

18 марта — день выборов президента России.

Спустя два дня, 20 марта, территориальные избирательные комиссии должны подвести итоги. Еще через два дня завершается подведение итогов голосования на территориях всех регионов России. 29 марта происходит определение результатов. Официальная публикация результатов происходит по истечении трех дней со дня подписания ЦИК протокола о результатах.