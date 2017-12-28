Житель Сургута украл мешок с подарками у Деда Мороза на детском утреннике

Сургут, 28 декабря. 31-летний мужчина похитил мешок с новогодними подарками на детском утреннике в Сургуте. Правоохранительным органам удалось его задержать, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мешок с подарками задержанный увидел у входа в музей, где проходил новогодний утренник, из окна своей квартиры. По словам сотрудника музея, обратившегося в полицию, в мешке Деда Мороза находились подарки общей стоимостью 12 тысяч рублей.

Правоохранительным органам удалось задержать мужчину. Как выяснилось, подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности в связи с распитием алкогольных напитков в общественных местах, за неуплату штрафов и мелкое хулиганство, пишет URA.RU.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.