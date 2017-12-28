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Стало известно, где поймали стрелка с московской фабрики «Меньшевик»
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    Стало известно, где поймали стрелка с московской фабрики «Меньшевик»

    10:06  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:06  28 Декабря 2017
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    Стало известно, где поймали стрелка с московской фабрики «Меньшевик»

    Москва, 28 декабря. Бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который накануне устроил стрельбу на фабрике, убил одного охранника и скрылся, задержали на территории бывшей типографии газеты «Правда».

    Как стало известно, правоохранители задержали подозреваемого в складском помещении бывшей типографии газеты «Правда», расположенном на улице Правды, передает «Интерфакс».

    Накануне утром Аверьянов с встретил из карабина «Сейга» в судебных приставов, которые приехали на фабрику, чтобы взыскать долги. В результате стрельбы несколько человек были ранены, охранник завода погиб.

    Согласно статье 105 УК РФ («Убийство»), стрелка могут наказать лишением свободы сроком до 15 лет, при отягчающих обстоятельствах – до 20 лет либо пожизненно.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #фабрика #меньшевик
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