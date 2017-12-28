Роспотребнадзор предупредил об опасности новых вспышек птичьего гриппа в ЕС

Москва, 28 декабря. Роспотребнадзор предупредил российских туристов об угрозе новых вспышек птичьего гриппа в европейских странах. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

По данным Международной организации здоровья животных (OIE) и министерства по вопросам окружающей среды Великобритании, очередные вспышки инфекции были зафиксированы в Нидерландах и Италии, пишет «Инфореактор».

Также сохраняется угроза вспышек вируса в Соединенном Королевстве, сообщает «ФедералПресс».

Отмечается, что по состоянию на 22 декабря в указанных странах не было зарегистрировано ни одного случая передачи человеку данного вируса.

Роспотребнадзор рекомендует учитывать эту информацию при планировании путешествий, передает телеканал «360».

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы в Китае.