Роспотребнадзор предупредил об опасности новых вспышек птичьего гриппа в ЕС
Москва, 28 декабря. Роспотребнадзор предупредил российских туристов об угрозе новых вспышек птичьего гриппа в европейских странах. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.
По данным Международной организации здоровья животных (OIE) и министерства по вопросам окружающей среды Великобритании, очередные вспышки инфекции были зафиксированы в Нидерландах и Италии, пишет «Инфореактор».
Также сохраняется угроза вспышек вируса в Соединенном Королевстве, сообщает «ФедералПресс».
Отмечается, что по состоянию на 22 декабря в указанных странах не было зарегистрировано ни одного случая передачи человеку данного вируса.
Роспотребнадзор рекомендует учитывать эту информацию при планировании путешествий, передает телеканал «360».
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы в Китае.