Фрагменты космического грузовика «Прогресс МС-06» упали в Тихий океан

Москва, 28 декабря. Несгораемые фрагменты космического грузовика «Прогресс МС-06», который отстыковался от МКС 28 декабря, упали в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщили в ЦУП.

Стыковка грузового космического корабля «Прогресс МС-06» к Международной космической станции (МКС) произошла 16 июня 2017 года.

«Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана», — сообщил собеседник РИА Новости.

Космический грузовик доставил на МКС воду, топливо, медикаменты, а также наноспутники.