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Фрагменты космического грузовика «Прогресс МС-06» упали в Тихий океан
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    Фрагменты космического грузовика «Прогресс МС-06» упали в Тихий океан

    10:15  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:16  28 Декабря 2017
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    Фрагменты космического грузовика «Прогресс МС-06» упали в Тихий океан

    Москва, 28 декабря. Несгораемые фрагменты космического грузовика «Прогресс МС-06», который отстыковался от МКС 28 декабря, упали в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщили в ЦУП.

    Стыковка грузового космического корабля «Прогресс МС-06» к Международной космической станции (МКС) произошла 16 июня 2017 года.

    «Согласно расчетным данным, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана», — сообщил собеседник РИА Новости.

    Космический грузовик доставил на МКС воду, топливо, медикаменты, а также наноспутники.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #мкс #прогресс
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