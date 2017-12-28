Россиянин скончался во Вьетныме, купаясь в море

Нячанг, 28 декабря. Гражданин России утонул по Вьетнаме, купаясь в море во время шторма. Происшествие случилось днем 27 декабря у побережья Нячанга.

О трагедии сообщило местное издание VnExpress. Уточняется, что в тот день на пляже висели таблички, предупреждающие об опасности купания из-за сильных волн, однако погибшего и его друзей это не остановило.

Россиянин заплыл на расстояние 100 метров от берега и попал в зону вихревого потока, пишет АиФ. Его тело нашли спустя несколько часов. Еще троих туристов спасателям удалось обнаружить живыми.

В настоящее время решается вопрос с транспортировкой тела погибшего на родину, пишет Infox.ru.