Взрыв в петербургском супермаркете: что известно к этому часу

Накануне вечером в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде гаек, сдетонировало в одной из ячеек камеры хранения ручной клади супермаркета. Федеральное агентство новостей рассказывает о том, что известно о происшествии к этому часу.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, мощность взрывного устройства составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Изначально сообщалось о десяти пострадавших, однако в четверг утром вице-губернатор Петербурга Анна Митянина уточнила, что от взрыва в магазине «Перекресток» пострадали 13 человек. Пятеро из них отказались от госпитализации, пятеро находятся в больницах Петербурга в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 28 декабря 2017 г.

У большинства пострадавших — черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, баротравмы, ушибы. Пострадавшие распределены между Мариинской, Александровской и Елизаветинской больницами Петербурга.

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета координировал на месте происшествия деятельность экстренных служб, органов безопасности и сил правопорядка по организации комплекса административно-режимных мер и оперативно-разыскных мероприятий.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 30 и статье 105 часть 2 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Возможный устроитель взрыва попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина зашел в магазин, оставил в камере хранения рюкзак, прогулялся по торговому залу и вышел из супермаркета без своей ручной клади. Спустя 10 минут прогремел взрыв.

По словам жителей Калининского района Петербурга, охрана магазина «Перекресток», в котором произошел взрыв, довольно посредственная, камеры хранения она не проверяла. При этом магазин всегда отличался немноголюдностью — даже в выходные дни в нем, как правило, мало посетителей.

После инцидента на Кондратьевском проспекте прокуратура Петербурга проверит все сетевые продуктовые магазины города.

Как объяснил Федеральному агентству новостей полковник запаса подразделения «Альфа» Центра специального назначения ФСБ Виталий Демидкин, 200 граммов в тротиловом эквиваленте — это порядка двух гранат Ф-1 оборонительного действия.