Путин оценил работу губернаторов на встрече в Кремле

Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе встречи с бывшими губернаторами и их преемниками оценил работу глав регионов.

По словам президента, все губернаторы достойно справились со своей работой. Путин отметил, что им приходилось трудиться в непростых условиях, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Вы работали в очень сложных условиях, много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями», — отметил глава государства.

Путин призвал бывших и действующих губернаторов сохранить преемственность власти, однако подчеркнул, что нынешние главы регионов должны чувствовать себя полноценными руководителями, «иначе работы не получится». Он отметил, что опыт и знания предшественников должны новым губернаторам помогать в работе, а не мешать.

«Нужно, чтобы новый руководитель региона, а на его плечах огромная ответственность за людей, их благосостояние, самочувствие, чтобы он чувствовал себя полноценным руководителем региона», — добавил президент.

Напомним, накануне в преддверии Нового года в Кремлевском дворце прошла встреча президента России Владимира Путина с бывшими и новыми губернаторами ряда регионов. В таком формате встреча проходила впервые.