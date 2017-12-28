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Путин оценил работу губернаторов на встрече в Кремле
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    Путин оценил работу губернаторов на встрече в Кремле

    10:00  28 Декабря 2017
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    Путин оценил работу губернаторов на встрече в Кремле

    Москва, 28 декабря. Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе встречи с бывшими губернаторами и их преемниками оценил работу глав регионов.

    По словам президента, все губернаторы достойно справились со своей работой. Путин отметил, что им приходилось трудиться в непростых условиях, сообщается на официальном сайте Кремля.

    «Вы работали в очень сложных условиях, много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на наши традиционные товары и с внешними ограничениями», — отметил глава государства.

    Путин оценил работу губернаторов на встрече в Кремле

    Путин призвал бывших и действующих губернаторов сохранить преемственность власти, однако подчеркнул, что нынешние главы регионов должны чувствовать себя полноценными руководителями, «иначе работы не получится». Он отметил, что опыт и знания предшественников должны новым губернаторам помогать в работе, а не мешать.

    «Нужно, чтобы новый руководитель региона, а на его плечах огромная ответственность за людей, их благосостояние, самочувствие, чтобы он чувствовал себя полноценным руководителем региона», — добавил президент.

    Напомним, накануне в преддверии Нового года в Кремлевском дворце прошла встреча президента России Владимира Путина с бывшими и новыми губернаторами ряда регионов. В таком формате встреча проходила впервые.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #регионы #губернаторы
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