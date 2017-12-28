Воевавший в Сирии боевик готовил серию терактов в Киргизии

Бишкек, 28 декабря. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали воевавшего в Сирийской Арабской Республике радикала, готовившего серию террористических актов в республике. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГКНБ.

Согласно имеющимся данным, задержанный с минувшего года находился в составе международных экстремистских группировок, где прошел диверсионную подготовку и активно участвовал в боях против сирийских военных, передает РИА Новости.

«По указанию главарей МТО он пытался пробраться в Кыргызстан для создания подпольной террористической ячейки и подготовки серии терактов в республике», — следует из сообщения ведомства.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, на сегодняшний день на территории Сирии и Ирака в рядах террористических организаций находятся более 500 граждан Киргизии, среди которых есть дети.