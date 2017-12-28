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Воевавший в Сирии боевик готовил серию терактов в Киргизии
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    Воевавший в Сирии боевик готовил серию терактов в Киргизии

    9:50  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:50  28 Декабря 2017
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    Воевавший в Сирии боевик готовил серию терактов в Киргизии

    Бишкек, 28 декабря. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали воевавшего в Сирийской Арабской Республике радикала, готовившего серию террористических актов в республике. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГКНБ.

    Согласно имеющимся данным, задержанный с минувшего года находился в составе международных экстремистских группировок, где прошел диверсионную подготовку и активно участвовал в боях против сирийских военных, передает РИА Новости.

    «По указанию главарей МТО он пытался пробраться в Кыргызстан для создания подпольной террористической ячейки и подготовки серии терактов в республике», — следует из сообщения ведомства.

    Воевавший в Сирии боевик готовил серию терактов в Киргизии

    В отношении него возбуждено уголовное дело.

    Напомним, на сегодняшний день на территории Сирии и Ирака в рядах террористических организаций находятся более 500 граждан Киргизии, среди которых есть дети.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #ирак #боевики #киргизия
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