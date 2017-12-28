«Что за агрессор, который не агрессирует?»: Соловьев поставил в тупик американского эксперта

Москва, 28 декабря. Телеведущий Владимир Соловьев опроверг заявление американского журналиста Грэга Вайнера о том, что в Донбассе якобы находятся «100-тысячная группировка РФ» и «сотни российских танков».

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» Вайнер начал обвинять российскую сторону в военном присутствии в Донбассе, пытаясь оправдать американские поставки Украине противотанковых комплексов Javelin. Придерживаясь официальной позиции Вашингтона, журналист назвал комплексы «оборонительным летальным оружием», которое было отправлено на Украину для того, чтобы ее граждане «защищались» от якобы присутствующих в Донбассе 300 российских танков.

В ответ на слова американского журналиста депутат Госдумы Константин Затулин напомнил, что понятия «оборонительное оружие» не существует.

«Если у кого-то оборона сильнее, значит, сильнее и потенциал для нападения», — подчеркнул он.

На заявление Вайнера о том, что Россия якобы является агрессором, Соловьев в очередной раз отметил, что Крым присоединился к РФ сам, а в Донбассе российских войск нет. Ведущий предложил организовать журналисту поездку в зону вооруженного конфликта, чтобы Вайнер мог лично убедиться в этом.

«Что это за агрессор, который никуда не агрессирует?» — поинтересовался у американца Соловьев.

Когда Вайнер сослался на материал газеты New York Times, в котором говорилось о якобы находящейся в Донбассе 100-тысячной группировке российских войск, Соловьев назвал такие материалы «детским садом» и напомнил, что накануне вторжения США в Ирак в американской прессе публиковались материалы, утверждавшие наличие оружия массового поражения у Саддама Хусейна. Однако позже в ходе расследования было установлено, что эти заявления не соответствовали действительности.

Ведущий также обратил внимание Вайнера на то, что даже сам президент США Дональд Трамп не доверяет американской прессе, называя ее сообщения фейковыми (fake news).

«Когда вы говорите о 100-тысячной российской армии – вы можете себе представить, как такое количество человек незаметно проникло на Украину?» — заключил Соловьев.

Вайнер аргументированно ответить на вопросы Соловьева не смог.

Напомним, на прошлой неделе США приняли решение о поставках летального оружия Украине. В связи с этим МИД РФ выразил Вашингтону свою озабоченность. Представители российского внешнеполитического ведомства неоднократно подчеркивали, что таким решением США провоцируют Украину на военные действия в Донбассе.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России. Однако Украина и ряд западных стран до сих пор не признает результатов народного волеизъявления.