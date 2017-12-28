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Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана
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    Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана

    9:30  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:31  28 Декабря 2017
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    Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана

    Бейрут, 28 декабря. Мощный взрыв прогремел в афганской столице Кабуле, сообщает агентство Reuters. Согласно приведенным данным, ЧП случилось возле офиса новостного агенства Voice News Agency.

    В свою очередь, телеканал 1TV информирует, что взрыв прогремел рядом с одной из мечетей. Агентство «Пажвак» также сообщает, что перед взрывом была слышна стрельба, о чем рассказали очевидцы. 

    В настоящее время уточняются сведения о пострадавших.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #кабул #афганистан #взрыв
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