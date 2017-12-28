Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана

Бейрут, 28 декабря. Мощный взрыв прогремел в афганской столице Кабуле, сообщает агентство Reuters. Согласно приведенным данным, ЧП случилось возле офиса новостного агенства Voice News Agency.

В свою очередь, телеканал 1TV информирует, что взрыв прогремел рядом с одной из мечетей. Агентство «Пажвак» также сообщает, что перед взрывом была слышна стрельба, о чем рассказали очевидцы.

В настоящее время уточняются сведения о пострадавших.