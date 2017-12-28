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Шесть человек пострадали в крупной аварии с автобусом под Красноярском
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    Шесть человек пострадали в крупной аварии с автобусом под Красноярском

    9:16  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:16  28 Декабря 2017
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    Шесть человек пострадали в крупной аварии с автобусом под Красноярском

    Красноярск, 28 декабря. Шесть человек пострадали при столкновении автобуса, трактора и легкового авто в Нижнеингашском районе Красноярского края.

    Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел в ночь на 28 декабря. На 1161 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 32-летний водитель, управляя автобусом SsangYong Istana, столкнулся с трактором Т-150, двигавшемся в попутном направлении. Затем автобус врезался в легковой автомобиль.

    В момент столкновения в салоне автобуса SsangYong Istana находилось 15 пассажиров. Шестерым из них потребовалась помощь медиков. Среди них водитель автобуса. Остальные участники ДТП, по предварительным данным, не пострадали. 

    Полиция выясняет обстоятельства ДТП. 

    Шесть человек пострадали в крупной аварии с автобусом под Красноярском

    Автор: Алия Садыкова
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    #дтп #красноярск #авария
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