Шесть человек пострадали в крупной аварии с автобусом под Красноярском

Красноярск, 28 декабря. Шесть человек пострадали при столкновении автобуса, трактора и легкового авто в Нижнеингашском районе Красноярского края.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, инцидент произошел в ночь на 28 декабря. На 1161 километре автодороги Р-255 «Сибирь» 32-летний водитель, управляя автобусом SsangYong Istana, столкнулся с трактором Т-150, двигавшемся в попутном направлении. Затем автобус врезался в легковой автомобиль.

В момент столкновения в салоне автобуса SsangYong Istana находилось 15 пассажиров. Шестерым из них потребовалась помощь медиков. Среди них водитель автобуса. Остальные участники ДТП, по предварительным данным, не пострадали.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.