Сирия сегодня: российский «Панцирь-С1» перехватил две ракеты боевиков, С-300 не раз сопровождали истребители США

Сирия, 28 декабря. ЗРПК (зенитный ракетно-пушечный комплекс — прим. ФАН) «Панцирь-С1» перехватил две ракеты боевиков, выпущенные по авиабазе «Хмеймим». Комплекс С-300 в САР не раз сопровождал американские самолеты. Последние новости ближневосточной страны, в материале Федерального агентства новостей.

«Панцирь» не пробить

Российский ЗРПК «Панцирь-С1» перехватил и уничтожил две ракеты, запущенные террористами по территории авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Об этом сообщает издание «Аль-Масдар».

Стало известно, что боевики одной из радикальных группировок выпустили в сторону российской авиабазы несколько ракет. Пуск осуществлялся из населенного пункта Бдама (провинция Идлиб). Тем не менее, смертоносные устройства не сумели преодолеть противоракетную и противовоздушную оборону, выставленную российскими военными — ЗРПК удалось сбить две из них ракетным и пушечным огнем. Еще одна ракета противника упала в районе города Джабла провинции Латакия.

В настоящее время ударные вертолеты ВКС РФ патрулируют район, откуда был произведен пуск. Напомним, в пятницу на коллегии Минобороны глава министерства Сергей Шойгу сообщил, что у российской группировки в Сирии надежная противоракетная и противовоздушная оборона, которая обеспечивает безопасность российских баз в «Хмеймим» и Тартус.

Авиация США на прицеле российских ЗРК С-300

Установленный в Сирийской арабской республике зенитно-ракетный комплекс С-300В4 не раз сопровождал самолеты разведчики и бомбардировщики ВВС США. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал командующий войсковой ПВО ВС РФ Александр Леонов.

«Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром «Хмеймим» и пункт базирования материально-технического обеспечения Тартус в октябре 2016 года на боевое дежурство в назначенном районе заступил дивизион ПВО системы С-300В4. Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво», — подчеркнул российский офицер.

При этом летчики американских самолетов реагировали на сопровождение «довольно нервно», так как находились от ЗРК С-300В4 на расстоянии в 200-300 километров. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что комплексы С-300 и С-400 совместно с авиацией обеспечили полное превосходство ВКС в небе Сирии.

Тиллерсон против Асада

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уверен, что очередные переговоры в Женеве могут привести к созданию «свободной от Башара Асада и его семьи» Сирии.

Представитель Вашингтона подчеркнул, что Сирийская арабская республика — это самый очевидный и яркий пример пересекающихся интересов США и России, поэтому американская сторона надеется, что Москва будет следовать женевскому процессу под эгидой ООН.

«Мы уверены, что реализация этих переговоров приведет к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи», — сообщил государственный секретарь США.

Напомним, восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.