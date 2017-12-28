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В России появится единый каталог потребительских товаров
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    В России появится единый каталог потребительских товаров

    9:06  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:06  28 Декабря 2017
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    В России появится единый каталог потребительских товаров

    Москва, 28 декабря. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о создании в России единого каталога потребительских товаров. Как пишет газета «Известия», Мантуров дал «удовлетворительную» оценку российскому производству в 2017 году.

    По словам министра, ведомство работает над созданием единого каталога потребительских товаров. По его данным, он будет интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1.

    Министр объяснил, что сейчас, чтобы попасть с товаром в торговую сеть, производитель должен вместе со специалистами заполнить многочисленные анкеты. Цифровой каталог поможет уйти от этой схемы. Ритейлеры и производители утверждают, что это серьезно сократит их издержки.

    Отмечается, что к созданию каталога подключат Минфин, налоговую службу, бизнес-ассоциации. 

    В России появится единый каталог потребительских товаров

    Автор: Алия Садыкова
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    #денис мантуров #минпромторг #каталог
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