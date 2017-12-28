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Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в «Перекрестке» в Петербурге
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    Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в «Перекрестке» в Петербурге

    9:00  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:01  28 Декабря 2017
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    Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в «Перекрестке» в Петербурге

    Петербург, 28 декабря. Федеральному агентству новостей стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в «Перекрестке» в Петербурге.

    По последним данным, за медицинской помощью обратились 14 человек, из них шестеро были госпитализированы.

    Мужчина 1957 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, миновзрывную травму,  ранения поясничной области, баротравму.

    Женщина 1964 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, баротравму, ушиб правой лобной области.

    Женщина 1962 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб левого бедра, баротравму.

    Мужчина 1983 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, баротравму.

    Женщина 1982 года рождения получила рваную ушибленную рану правой голени, баротравму.

    Женщина 1954 года рождения получила ушиб мягких тканей теменной 
    области, закрытый перелом плюсневой кости со смещением

    Напомним, что накануне в 18:39 в помещении магазина «Перекресток» по адресу Кондратьевский проспект, дом 44 в ячейке камеры хранения ручной клади при входе в магазин произошел взрыв, предварительно, самодельного взрывного устройства мощностью около 150 граммов в тротиловом эквиваленте, с поражающим элементом в виде гаек.

    Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в «Перекрестке» в Петербурге

    После инцидента внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов Америки призвало граждан США, находящихся в Петербурге, избегать района, где ранее произошел взрыв.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #взрыв #петербург #перекресток
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