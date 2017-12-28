Адвокат рассказал, как вернуть на родину Ярошенко и Бута

Москва, 28 декабря. Вернуть в Россию летчика Константина Ярошенко и бизнесмена Виктора Бута удастся в том случае, если улучшатся отношения между Москвой и Вашингтоном, считает адвокат Алексей Тарасов, отстаивающий интересы граждан РФ, приговоренных в США к 20 и 25 годам лишения свободы.

По мнению Тарасова, все правовые способы отмены несправедливых приговоров по делам Ярошенко и Бута, отбывающих тюремное заключение в США семь и 10 лет, были исчерпаны.

«Невзирая на это обстоятельство, я считаю, что при улучшении двусторонних отношений, возвращение Бута и Ярошенко на родину вполне реально», — сообщил Тарасов ТАСС.

Адвокат подчеркнул, что попытки добиться отмены приговоров ни к чему не привели из-за нежелания американских судов признать «очевидные и никем не опровергнутые факты».

«Случаи с Бутом и Ярошенко — это нарушение как материальных, так и процессуальных законов», — отметил он.

Тарасов напомнил, что российские дипломаты не прекращают попыток помочь российским гражданам. Так, они неоднократно обращали внимание на то, что США вели следствие в отношении Ярошенко с нарушениями международного права: подвергали его пыткам и не давали возможности встретиться с представителями РФ. По мнению адвоката, в обычных делах такие обстоятельства помешали бы признать подсудимого виновным.

Как считает Тарасов, США используют правовые механизмы для наращивания напряженности в российско-американских отношениях.

«В 2017 году отчетливо прорисовывается новая тенденция — Вашингтон активно использует правовую систему и ее механизмы для эскалации напряженности в отношениях с Москвой», — сообщил адвокат.

Напомним, российский предприниматель Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде. Ордер на арест американской стороне выдал по запросу местный суд. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», признанной Вашингтоном террористической организацией.

Летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года в США был приговорен к 20 годам тюремного заключения. Сотрудники американского Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков заявили, якобы они уличили Ярошенко в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина.

Как ранее сообщали «Известия», в 2017 году число россиян, похищенных американскими спецслужбами, превысило 30 человек. Аналитики издания объяснили, как США удается обходить международные и правовые нормы.