Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин отметил кардинальные изменения в армии РФ с момента операции в Сирии
Весь мир
Ученые из США обнаружили гигантских осьминогов на дне Тихого океана
Следующая Новость
Срочная новость
Путин: Все поставленные ВС РФ задачи в Сирии были выполнены
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые из США обнаружили гигантских осьминогов на дне Тихого океана

    9:01  28 Декабря 2017  /обновлено: 9:01  28 Декабря 2017
    2081

    Ученые из США обнаружили гигантских осьминогов на дне Тихого океана

    Вашингтон, 28 декабря. Научные специалисты из США обнаружили в Тихом океане новый вид огромных моллюсков, которые обитают в районе Аляски и Берингова моря. Об этом пишет издание American Malacological Bulletin.

    По словам американских специалистов, под «зонтом» таких моллюсков располагается союз двух разных видов осьминогов, которые предпочитают глубокие воды. Именно по этой причине их практически никогда не встречают дайверы, сообщает «URA.RU».

    Рыбаки на Аляске уже смогли выловить свыше двух десятков экземпляров моллюсков, примерно треть из них специалисты отнесли к совершенно новому виду.

    Сообщается, что некоторые моллюски способны достигать нескольких метров в длину.

    Напомним, ранее огромного моллюска обнаружили на Филиппинах. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые #аляска #осьминог
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        437
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        401
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        8850
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        2567