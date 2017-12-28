Ученые из США обнаружили гигантских осьминогов на дне Тихого океана

Вашингтон, 28 декабря. Научные специалисты из США обнаружили в Тихом океане новый вид огромных моллюсков, которые обитают в районе Аляски и Берингова моря. Об этом пишет издание American Malacological Bulletin.

По словам американских специалистов, под «зонтом» таких моллюсков располагается союз двух разных видов осьминогов, которые предпочитают глубокие воды. Именно по этой причине их практически никогда не встречают дайверы, сообщает «URA.RU».

Рыбаки на Аляске уже смогли выловить свыше двух десятков экземпляров моллюсков, примерно треть из них специалисты отнесли к совершенно новому виду.

Сообщается, что некоторые моллюски способны достигать нескольких метров в длину.

Напомним, ранее огромного моллюска обнаружили на Филиппинах.