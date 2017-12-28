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Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»
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    Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

    8:29  28 Декабря 2017  /обновлено: 8:29  28 Декабря 2017
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    Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

    Петербург, 28 декабря. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что при взрыве в магазине «Перекресток» пострадали 13 человек.

    «По состоянию на восемь утра общее количество пострадавших при взрыве на Кондратьевском проспекте — 13 человек. Из них от госпитализации отказались пять пострадавших», — цитирует Митянину РИА Новости.

    Кроме того вице-губернатор уточнила, что в стационарах Петербурга остаются восемь человек: пятеро из них в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном состоянии

    Напомним, что взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел накануне вечером. В следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. 

    Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

    По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #взрыв #петербург #перекресток
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