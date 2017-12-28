Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

Петербург, 28 декабря. Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина заявила, что при взрыве в магазине «Перекресток» пострадали 13 человек.

«По состоянию на восемь утра общее количество пострадавших при взрыве на Кондратьевском проспекте — 13 человек. Из них от госпитализации отказались пять пострадавших», — цитирует Митянину РИА Новости.

Кроме того вице-губернатор уточнила, что в стационарах Петербурга остаются восемь человек: пятеро из них в состоянии средней тяжести, трое - в удовлетворительном состоянии

Напомним, что взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел накануне вечером. В следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

