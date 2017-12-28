Ученые: Богатые и бедные испытывают счастье по-разному

Москва, 28 декабря. Люди с более высоким уровнем дохода чаще испытывают позитивные эмоции от мыслей о самих себе, в то время как те, кто зарабатывает меньше, испытывают счастье от общения с окружающими.

К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета. Они провели исследование, пригласив к участию в нем 1519 человек. У них специалисты узнавали не только размер заработной платы, но и то, насколько сильно они испытывают эмоции и чем для них является счастье.

Более состоятельные участники исследования в числе положительных эмоций называли гордость и удовлетворение собой. Менее богатые – любовь и сострадание. На основе таких результатов ученые пришли к выводу, что деньги не являются гарантом счастья, однако влияют на то, как оно проявляется.

Статья американских исследователей была опубликована Американской психологической ассоциацией.

Ранее газета «Известия» рассказала о том, как ученые из разных стран пытались найти формулу счастья.