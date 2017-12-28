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Ученые: Богатые и бедные испытывают счастье по-разному
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    Ученые: Богатые и бедные испытывают счастье по-разному

    8:21  28 Декабря 2017  /обновлено: 8:22  28 Декабря 2017
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    Ученые: Богатые и бедные испытывают счастье по-разному

    Москва, 28 декабря. Люди с более высоким уровнем дохода чаще испытывают позитивные эмоции от мыслей о самих себе, в то время как те, кто зарабатывает меньше, испытывают счастье от общения с окружающими.

    К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета. Они провели исследование, пригласив к участию в нем 1519 человек. У них специалисты узнавали не только размер заработной платы, но и то, насколько сильно они испытывают эмоции и чем для них является счастье.

    Более состоятельные участники исследования в числе положительных эмоций называли гордость и удовлетворение собой. Менее богатые – любовь и сострадание. На основе таких результатов ученые пришли к выводу, что деньги не являются гарантом счастья, однако влияют на то, как оно проявляется.

    Статья американских исследователей была опубликована Американской психологической ассоциацией.

    Ранее газета «Известия» рассказала о том, как ученые из разных стран пытались найти формулу счастья.

    Автор: Алексей Громов
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    #ученые #счастье #исследование
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