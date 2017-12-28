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Тиллерсон заявил о необходимости сотрудничества США и РФ по Сирии
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    Тиллерсон заявил о необходимости сотрудничества США и РФ по Сирии

    8:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 8:20  28 Декабря 2017
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    Тиллерсон заявил о необходимости сотрудничества США и РФ по Сирии

    Вашингтон, 28 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о необходимости сотрудничества между Вашингтоном и Москвой в тех сферах, где у государств имеются общие интересы.

    Как пишет The New York Times, это касается также сирийского вопроса. По словам Тиллерсона, в то  время как «США находятся на страже против российской агрессии», Вашингтон также понимает необходимость диалога с Россией там, где пересекаются совместные интересы. По его словам,  «нигде это не очевидно более, чем в Сирии».

    Тиллерсон также напомнил, что российский лидер Владимир Путин ранее заявил о приверженности Москвы поддерживаемому ООН женевскому политическому процессу, который должен привести Сирию к новому будущему. По мнению госсекретаря, успех женевского процесса приведет Дамаск к свободе от нынешнего президента САР Башара Асада и его семьи.

    Как ранее писало URA.ru, Тиллерсон заявил о готовности США начать войну против КНДР. Пентагон готов к военному конфликту с Северной Кореей, «если что-то пойдет не так».

    Тиллерсон заявил о необходимости сотрудничества США и РФ по Сирии

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #тиллерсон
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