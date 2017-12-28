Волна минирований накрыла Петропавловск-Камчатский 28 декабря

Петропавловск-Камчатский, 28 декабря. Неизвестные «заминировали» пять торгово-развлекательных центров с массовым пребыванием людей в Петропавловске-Камчатском, а также сообщили о заложенных взрывных устройствах в двух отделениях полиции в Вилючинске.

По данным Федерального агентства новостей, в четверг, 28 декабря, в период с 09.35 (по местному времени) по 09.40 в полицию поступила информация о заложенных взрывных устройствах в пяти ТРК и двух отделениях полиции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и взрывотехники проводят проверку в пяти торговых комплексах в Петропавловске-Камчатском: ТРЦ «Пирамида», ТРК «Парус», ТРК «Посейдон», ТРК «Глобус», ТРЦ «Евразия».

В городе Вилючинске проверяют помещения двух отделений полиции.

В общей сложности было эвакуировано 1194 человека, проводится обследование зданий.