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Бывшего владельца фабрики «Меньшевик» могут приговорить к пожизненному сроку
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    Бывшего владельца фабрики «Меньшевик» могут приговорить к пожизненному сроку

    8:06  28 Декабря 2017  /обновлено: 8:07  28 Декабря 2017
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    Бывшего владельца фабрики «Меньшевик» могут приговорить к пожизненному сроку

    Москва, 28 декабря. Бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который накануне устроил стрельбу на фабрике, убил одного охранника и скрылся, могут приговорить к пожизненному сроку, считает первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

    «Стрелку грозит пожизненное заключение. Я думаю, поймают его в ближайшее время, перспективы спрятаться нет», — сообщил Клинцевич газете «Известия».

    Сенатор также сообщил, что считает правильными действия правоохранительных органов в сложившейся ситуации. Клинцевич отметил, что в здании предприятия могли находиться заложники, а скрыться Аверьянов смог потому, что хорошо ориентировался в здании фабрики.

    Первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич

    Согласно статье 105 УК РФ («Убийство»), преступника могут наказать лишением свободы сроком до 15 лет, при отягчающих обстоятельствах – до 20 лет либо пожизненно.

    Напомним, информация о стрельбе в здании фабрики «Меньшевик» поступила в правоохранительные органы в среду утром. Как выяснилось, стрельбу устроил бывший хозяин предприятия Илья Аверьянов, сообщал RT. С охотничьим карабином в руках он встретил судебных приставов, которые приехали на «Меньшевик», чтобы взыскать долги. В результате стрельбы несколько человек были ранены, охранник завода погиб.

    Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, полиции и СК оцепили здание предприятия. Переговоры с Аверьяновым велись по телефону, его уговаривали сдаться правоохранителям. Однако коммерсанту удалось скрыться. Предполагается, что он покинул «Меньшевик» еще до того, как на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Утром в четверг, как сообщалось ранее, Аверьянова задержали.

    Автор: Алексей Громов
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    #аверьянов #меньшевик
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