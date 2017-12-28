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Трусы и носки собирают всем миром освобожденным бойцам ВСУ
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    Трусы и носки собирают всем миром освобожденным бойцам ВСУ

    8:05  28 Декабря 2017  /обновлено: 8:05  28 Декабря 2017
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    Трусы и носки собирают всем миром освобожденным бойцам ВСУ

    Киев, 28 декабря. Киевский военный госпиталь в Интернете обратился за помощью в сборе вещей для освобожденных бойцов ВСУ.

    Объявление о сборе в Сети, трусов и носков, а также другой одежды, в том числе и верхней, разместила на своей страничке в социальной сети Facebook пользователь «Chloe McKayla».

    «Срочно необходима следующая помощь: шлепанцы или тапочки; майки, футболки; носки; белье; кофты, сведри, регланы; шапки, куртки. Прошу откликнуться всех неравнодушных», — говорится в обращении к неравнодушным гражданам.

    При этом в посте о просьбе помощи указано, что вещи для военнослужащих ВСУ можно завести в госпиталь как самостоятельно, так и договорившись о месте встречи, передать их.

     К слову, некоторые пользователи возмутились подобной просьбой, написав, что у власти в Киеве деньги на пиар есть, а «труселями и носками для бывших пленных предлагается скинуться «всем неравнодушным».

    Трусы и носки собирают всем миром освобожденным бойцам ВСУ

    Напомним, что в Донбассе накануне прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев, по уточненным данным, передал ДНР и ЛНР 233 пленных и получил 73 человека.

    При этом политический обозреватель Владимир Корнилов в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, как Киев меняется «заложниками» и делает их из украинцев.

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #киев #украина
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