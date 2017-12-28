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Новый зенитный комплекс для уничтожения беспилотников появится в России
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    Новый зенитный комплекс для уничтожения беспилотников появится в России

    7:57  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:57  28 Декабря 2017
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    Новый зенитный комплекс для уничтожения беспилотников появится в России

    Москва, 28 декабря. В России разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс для поражения тактических беспилотников и крылатых ракет. Об этом рассказал командующий войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

    Как пишет газета «Известия», новое вооружение придет на смену комплексам «Шилка». Новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов, по его словам, предназначен  для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов, одиночных реактивных снарядов РСЗО.

    Он может противостоять крылатым ракетам, ударным элементам систем высокоточного оружия, самолетам тактической авиации, также вертолетам огневой поддержки. Оружие можно будет использовать против наземных и надводных легко бронированных целей.

    По данным Леонова, отличительной особенностью комплекса является его малая радиозаметность.

    Новый зенитный комплекс для уничтожения беспилотников появится в России

    Автор: Алия Садыкова
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    #минобороны #армия россии #оружие
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