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Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше Дзюбы — эксперт
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    Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше Дзюбы — эксперт

    8:08  28 Декабря 2017  /обновлено: 8:08  28 Декабря 2017
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    Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше Дзюбы — эксперт

    Москва, 28 декабря. Отечественный футбол ушел длительную зимнюю паузу и возобновится 2 марта 2018 года. В это время топ-клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут искать усиление на трансферном рынке. 

    Руководство петербургского «Зенита» накануне объявило о переходе нападающего Антона Заболотного. 26-летний футболист считается одним из основных открытий нынешнего сезона чемпионата России. 

    Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше Дзюбы — эксперт

    Многие эксперты связали с отъездом из Северной столицы другого форварда — Артема Дзюбы, который в первой части сезона получал мало игровой практики, пишут «Известия»

    По мнению экс-президента столичного «Спартака» Андрея Червиченко, Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше того же Дзюбы.

    «Возможно, петербуржцы рассчитывают, что в их команде Антон добьется сумасшедшего прогресса и выйдет на новый уровень», — предположил эксперт. 

    Червиченко также добавил, что сине-бело-голубые сконцентрировались не на том. Он считает, что необходимо не скупать игроков, а работать над командной химией.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #зенит #рфпл #дзюба #заболотный
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