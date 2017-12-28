Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше Дзюбы — эксперт

Москва, 28 декабря. Отечественный футбол ушел длительную зимнюю паузу и возобновится 2 марта 2018 года. В это время топ-клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будут искать усиление на трансферном рынке.

Руководство петербургского «Зенита» накануне объявило о переходе нападающего Антона Заболотного. 26-летний футболист считается одним из основных открытий нынешнего сезона чемпионата России.

Многие эксперты связали с отъездом из Северной столицы другого форварда — Артема Дзюбы, который в первой части сезона получал мало игровой практики, пишут «Известия».

По мнению экс-президента столичного «Спартака» Андрея Червиченко, Заболотный не сделает «Зенит» сильнее, он не выглядит лучше того же Дзюбы.

«Возможно, петербуржцы рассчитывают, что в их команде Антон добьется сумасшедшего прогресса и выйдет на новый уровень», — предположил эксперт.

Червиченко также добавил, что сине-бело-голубые сконцентрировались не на том. Он считает, что необходимо не скупать игроков, а работать над командной химией.