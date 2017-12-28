ЦБ РФ не будет повышать ставку для снижения инфляции в 2018 году

Москва, 28 декабря. Центробанку России не придется в 2018 году ужесточать денежно-кредитную политику для снижения инфляции.

Как пишет газета «Известия», в 2017 году ее дополнительно замедлили на один процентный пункт хороший урожай и крепкий курс рубля. Отмечается, что влияние этих двух факторов закончится уже в первой половине 2018 года. Как рассказали эксперты, к концу следующего года рост потребительских цен вернется к целевым 4%.

По оценкам специалистов, текущий год является годом с рекордно низкой инфляцией в истории России. По данным Росстата, к 20 декабря потребительские цены увеличились всего лишь на 2,4%. Банк России прогнозирует инфляцию к концу года на уровне 2,4–2,6%.