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ЦБ РФ не будет повышать ставку для снижения инфляции в 2018 году
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    ЦБ РФ не будет повышать ставку для снижения инфляции в 2018 году

    7:40  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:41  28 Декабря 2017
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    ЦБ РФ не будет повышать ставку для снижения инфляции в 2018 году

    Москва, 28 декабря. Центробанку России не придется в 2018 году ужесточать денежно-кредитную политику для снижения инфляции.

    Как пишет газета «Известия», в 2017 году ее дополнительно замедлили на один процентный пункт хороший урожай и крепкий курс рубля. Отмечается, что влияние этих двух факторов закончится уже в первой половине 2018 года. Как рассказали эксперты, к концу следующего года рост потребительских цен вернется к целевым 4%.

    По оценкам специалистов, текущий год является годом с рекордно низкой инфляцией в истории России. По данным Росстата, к 20 декабря потребительские цены увеличились всего лишь на 2,4%. Банк России прогнозирует инфляцию к концу года на уровне 2,4–2,6%.

    Автор: Алия Садыкова
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