Циклон повредил в Сахалинской области кровлю 46 зданий

Южно-Сахалинск, 28 декабря. В региональном МЧС сообщили, что мощный циклон повредил в Сахалинской области кровлю 46 строений.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время в спасательном ведомстве идет оценка характера и объемы нанесенного стихией ущерба, после чего в регионе начнутся ремонтные работы.

Меж тем, как уточнили в МЧС, циклон постепенно завершает свое воздействие на регион. Однако, несмотря на это, автомобильное движение до сих пор остается закрытым на ряде трасс.

В целом, для устранения последствий циклона в регионе задействованы почти 1200 человек и около 350 единиц техники. В аварийно-восстановительных работах принимают участие около 150 человек и более 60 единицы техники.

Как напоминают «Известия», снежный циклон обрушился на Сахалинскую область в понедельник 25 декабря.

