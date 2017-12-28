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Происшествия
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Общество
Циклон повредил в Сахалинской области кровлю 46 зданий
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    Циклон повредил в Сахалинской области кровлю 46 зданий

    7:36  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:36  28 Декабря 2017
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    Циклон повредил в Сахалинской области кровлю 46 зданий

    Южно-Сахалинск, 28 декабря. В региональном МЧС сообщили, что мощный циклон повредил в Сахалинской области кровлю 46 строений.

    Как сообщает РИА Новости, в настоящее время в спасательном ведомстве идет оценка характера и объемы нанесенного стихией ущерба, после чего в регионе начнутся ремонтные работы.

    Меж тем, как уточнили в МЧС, циклон постепенно завершает свое воздействие на регион. Однако, несмотря на это, автомобильное движение до сих пор остается закрытым на ряде трасс.

    В целом, для устранения последствий циклона в регионе задействованы почти 1200 человек и около 350 единиц техники. В аварийно-восстановительных работах принимают участие около 150 человек и более 60 единицы техники.

    Как напоминают «Известия», снежный циклон обрушился на Сахалинскую область в понедельник 25 декабря.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #сахалин #мчс рф #циклон
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