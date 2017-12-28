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Общество
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Мы вас обязательно заберем: Геращенко пообещала найти компромисс для обмена пленными
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    Мы вас обязательно заберем: Геращенко пообещала найти компромисс для обмена пленными

    7:51  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:51  28 Декабря 2017
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    Мы вас обязательно заберем: Геращенко пообещала найти компромисс для обмена пленными

    Донецк, 28 декабря. В Донбассе в минувшую среду состоялся самый масштабный обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом. В республики вернулось 238 человек, а на подконтрольную киевским властям территорию — 74.

    Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко пообещала, что украинская сторона будет и дальше бороться за каждого пленного и делать все возможное, чтобы найти компромисс.

    «Сережа, Саша, Богдан, мы обязательно вас заберем. Украина борется за вас, мы обязательно вас заберем — обещаем. Сделаем все возможное, найдем компромисс», — передает ее слова корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Обращаясь к освобожденным гражданам со стороны ДНР и ЛНР Геращенко отметила, что у них самые лучшие в мире жены, которые за них боролись.

    «В рамках минских соглашений освобождены должны быть те, кто незаконно задержан. Украинская сторона счастлива, что удалось освободить 74 незаконно задержанных граждан страны. Мы благодарим всех за компромисс. Победила мудрость и мужество. Не хочу говорить ни единого слова, которое могло бы навредить второму этапу обмена», — подчеркнула парламентарий.

    Мы вас обязательно заберем: Геращенко пообещала найти компромисс для обмена пленными

    Освобожденный гражданин Украины по имени Игорь в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, о чем он мечтает больше всего, оказавшись на свободе: «Хочется доехать домой и поспать, потому что при свете спать неудобно. Как я попал в плен? Обвинили в шпионаже, был суд, потом статью скорректировали, тем не менее меня судили по украинскому законодательству».

    Ранее в ДНР сообщили, что Киев не вернул документы освобожденным пленным.

    Автор: Николай Романенко
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    #днр #киев #украина #лнр #пленные #геращенко #верховная рада
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