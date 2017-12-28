В графике Путина нет визита в Южную Корею в феврале — Песков

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Республике Корея.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, визит на зимние Олимпийские игры в Южную Корею в графике главы государства пока не значится.

Напомним, в сентябре 2017 года глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Путина на Олимпиаду в Пхенчане, которая пройдет в феврале 2018 года.

Как передавал телеканал «360» ранее, Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Около 45% россиян считают виновниками отстранения сборной России от Олимпийских игр2018 в Пхенчхане иностранные политические силы.