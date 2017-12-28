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Политика
В графике Путина нет визита в Южную Корею в феврале — Песков
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    В графике Путина нет визита в Южную Корею в феврале — Песков

    8:00  28 Декабря 2017
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    В графике Путина нет визита в Южную Корею в феврале — Песков

    Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Республике Корея.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, визит на зимние Олимпийские игры в Южную Корею в графике главы государства пока не значится.

    Напомним, в сентябре 2017 года глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил Путина на Олимпиаду в Пхенчане, которая пройдет в феврале 2018 года.

    Как передавал телеканал «360» ранее, Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Около 45% россиян считают виновниками отстранения сборной России от Олимпийских игр2018 в Пхенчхане иностранные политические силы.

    В графике Путина нет визита в Южную Корею в феврале — Песков

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #олимпиада
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