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Общество
Алкоголь в российских онлайн-магазинах запретят покупать за наличные
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    Алкоголь в российских онлайн-магазинах запретят покупать за наличные

    7:39  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:39  28 Декабря 2017
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    Алкоголь в российских онлайн-магазинах запретят покупать за наличные

    Москва, 28 декабря. Минфин РФ собирается запретить продажу алкоголя онлайн за наличные. Расплатиться за такую покупку в Интернете можно будет только банковской картой. По мнению законодателей, такая мера поможет контролировать продажу спиртного.

    Соответствующее письмо замглавы ведомства Илья Трунин направил в Минздрав 16 ноября. По его мнению, при оплате онлайн-покупки банковской картой в единую госсистему учета алкоголя ЕГАИС будет поступать более точная информация о сделке. Так, в частности, можно будет отследить исполнение заказа или его отмену, пишут «Известия».

    Кроме того, как отметил в письме Трунин, покупателю придется тщательнее рассчитывать затраты на доставку алкоголя, купленного в Сети: время и стоимость услуг курьера. Это сделает алкогольную продукцию в Интернете мене доступной, считает Трунин.

    Алкоголь в российских онлайн-магазинах запретят покупать за наличные

    Однако Минздрав инициативу Минфина подверг критике. В ведомстве уверены, что такие меры увеличат риск продаж спиртных напитков несовершеннолетним. По словам члена Экспертного совета при правительстве РФ Дарьи Халтуриной, в основном подростки находят способы обойти запреты и приобрести алкоголь дистанционно. Так, в США при подобном способе покупки несовершеннолетние смогли купить содержащие алкоголь напитки в 46% случаев.

    «В отличие от магазинной торговли дистанционная продажа проходит скрыто, без свидетелей», — отметила Халтурина.

    Алкоголь в российских онлайн-магазинах запретят покупать за наличные

    Однако с таким мнением согласны не все эксперты. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров сообщил «Известиям», что банковская карта помогает подтвердить возраст покупателя.

    В настоящее время Минфин согласовывает с министерствами поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…». Предполагается, что с 2018 года слабоалкогольные напитки можно будет купить онлайн. Для этого компаниям предоставят Интернет-адрес в зоне .еgais.ru. Через год может быть также запущена продажа крепких напитков в Сети.

    Автор: Алексей Громов
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    #алкоголь #минфин #онлайн-торговля
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