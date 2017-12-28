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Происшествия
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Германия и Франция оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом
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    Германия и Франция оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом

    7:23  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:23  28 Декабря 2017
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    Германия и Франция оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом

    Москва, 28 декабря. Между Киевом и ополченцами произошел один из самых масштабных обменов военнопленными с начала конфликта.

    Как пишет RT, ссылаясь на Deutsche Welle, канцлер Германии Агела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон назвали это «важным шагом в сторону реализации Минских договоренностей». Они также подчеркнули, что это событие является важным гуманитарным жестом.

    Накануне между Киевом и республиками Донбасса произошел обмен военнопленными.

    Речь идет о более чем 300 военнопленных. Как пишут немецкие СМИ, этот обмен стал одним из самых масштабных с начала конфликта в 2014 году. Отмечается, что 73 человека были отпущены из Донбасса, 233 — украинской стороной. 

    Как писало издание «Ридус», обмен был осложнен нарушением договоренностей с украинской стороны. Представители Донецкой и Луганской народных республик и властей Украины провели первый этап обмена пленными в так называемой буферной зоне в пригороде Горловки возле КПП «Майорск».

    Германия и Франция оценили обмен пленными между Киевом и Донбассом

    Автор: Алия Садыкова
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