Киев, 28 декабря. Лишь 4% граждан Украины, выехавших в страны Европейского союза, воспользовались безвизовым режимом. Об этом рассказал помощник председателя Госпогранслужбы страны Олег Слободян.

Как пишут украинские СМИ, почти 380 тысяч украинцев воспользовались безвизом (по состоянию на 27 декабря).

Отмечается, что это те, кто направился в государства ЕС с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт. Слободян подчеркнул, что это около 4% от количества граждан Украины, которые с 11 июня выехали в страны ЕС. Он добавил, что остальные при себе имели биометрический паспорт с долговременной шенгенской визой, а также документ старого образца (без чипа с биометрическими данными).

Также руководитель Госпогранслужбы подчеркнул, что в ведомстве ждут увеличения количества украинцев, которые воспользуются безвизовым режимом.

Как ранее писал «Ридус», украинские власти продолжают хвастаться безвизовым режимом с ЕС, который, однако, даже не дает гражданам страны права учиться и работать в государствах-членах Евросоюза.