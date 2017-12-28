Корнилов: Киев меняется не пленными, а заложниками

Москва, 28 декабря. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, как Киев меняется «заложниками» и делает их из украинцев.

«Вы обратите внимание, как Украина постоянно называет обмен военнопленными? Она называет это «обмен заложниками». На Украине сотни людей хватают по всей территории страны, в первую очередь своих граждан, делают из них заложников, и открыто признаются в том, что она – Украина является государством-террористом! Ведь по всем международным нормам, наличие заложников как таковых является военным преступлением», — заявил Корнилов.

«Обратите внимание, как на Украине снова обманули всех, в последний момент сняли с автобусов граждан России и гражданина Эстонии, в том числе – Мефедова, гражданина России, который никогда в зоне военного конфликта не был. Он жил в Одессе, его вытягивали из горящего Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Он сейчас военнопленный, человек, которого уже оправдал украинский суд, которого уже выпустили, которого по всем законам не имеют права удерживать», — продолжил политический обозреватель МИА «Россия сегодня».