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Происшествия
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Украина
Корнилов: Киев меняется не пленными, а заложниками
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    Корнилов: Киев меняется не пленными, а заложниками

    7:10  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:10  28 Декабря 2017
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    Журналист рассказал, что Киев меняется не пленными, а заложниками

    Москва, 28 декабря. Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказал, как Киев меняется «заложниками» и делает их из украинцев.

    «Вы обратите внимание, как Украина постоянно называет обмен военнопленными? Она называет это «обмен заложниками». На Украине сотни людей хватают по всей территории страны, в первую очередь своих граждан, делают из них заложников, и открыто признаются в том, что она – Украина является государством-террористом! Ведь по всем международным нормам, наличие заложников как таковых является военным преступлением», — заявил Корнилов.

    «Обратите внимание, как на Украине снова обманули всех, в последний момент сняли с автобусов граждан России и гражданина Эстонии, в том числе – Мефедова, гражданина России, который никогда в зоне военного конфликта не был. Он жил в Одессе, его вытягивали из горящего Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Он сейчас военнопленный, человек, которого уже оправдал украинский суд, которого уже выпустили, которого по всем законам не имеют права удерживать», — продолжил политический обозреватель МИА «Россия сегодня».

    «Граждане России находятся, по сути, в концлагере! Их называют фильтрационные лагеря, это под Светогорском. На Украине, «демократическом европейском» государстве держат людей, как заложников, без суда и следствия, оправданных по суду. Для того, чтобы в нужный момент Порошенко попиарился, обменяв этих заложников на действительных военнопленных. Вот что собой сегодня представляет Украина — государство-террорист», — резюмировал Владимир Корнилов.

    Автор: Константин Терехов
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    #донбасс #украина #владимир корнилов #обмен пленными #вечер с владимиром соловьевым
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