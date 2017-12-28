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Названы номинанты премии «Золотой орел» в России
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    Названы номинанты премии «Золотой орел» в России

    7:02  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:02  28 Декабря 2017
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    Названы номинанты премии «Золотой орел» в России

    Москва, 28 декабря. Исполнительная дирекция Киноакадемии России назвала номинантов премии «Золотой орел».

    Как рассказали организаторы, в шорт-лист в номинации «Лучший фильм» включены картины Клима Шипенко («Салют-7»), Дмитрия Киселева («Время первых»), Бориса Хлебникова («Аритмия»), а также фильмы Валерия Тодоровского («Большой») и Андрея Звягинцева («Нелюбовь»).

    Звягинцев, Хлебников, Тодоровский также выдвинуты в номинации «Лучший режиссер». Как пишет РИА Новости, за звание «Лучшей актрисы» будут бороться Марина Неелова («Карп отмороженный»), Алиса Фрейндлих («Большой») и Ирина Горбачева («Аритмия»).

    Как передает телеканал «360», «Лучшим актером» могут признать Александра Яценко («Аритмия»), Евгения Миронова («Время первых») или Владимира Вдовиченкова («Салют 7»).

    Напомним, в 2017 года лучшим фильмом стал «Рай» Андрея Кончаловского. 

    Названы номинанты премии «Золотой орел» в России

    Автор: Алия Садыкова
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    #премия #золотой орел
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