Названы номинанты премии «Золотой орел» в России

Москва, 28 декабря. Исполнительная дирекция Киноакадемии России назвала номинантов премии «Золотой орел».

Как рассказали организаторы, в шорт-лист в номинации «Лучший фильм» включены картины Клима Шипенко («Салют-7»), Дмитрия Киселева («Время первых»), Бориса Хлебникова («Аритмия»), а также фильмы Валерия Тодоровского («Большой») и Андрея Звягинцева («Нелюбовь»).

Звягинцев, Хлебников, Тодоровский также выдвинуты в номинации «Лучший режиссер». Как пишет РИА Новости, за звание «Лучшей актрисы» будут бороться Марина Неелова («Карп отмороженный»), Алиса Фрейндлих («Большой») и Ирина Горбачева («Аритмия»).

Как передает телеканал «360», «Лучшим актером» могут признать Александра Яценко («Аритмия»), Евгения Миронова («Время первых») или Владимира Вдовиченкова («Салют 7»).

Напомним, в 2017 года лучшим фильмом стал «Рай» Андрея Кончаловского.