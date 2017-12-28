Мэр Нью-Йорка напугал горожан холодами и призвал оставаться дома

Нью-Йорк, 28 декабря. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил горожан об установившихся холодах и призвал их реже выходить на улицу.

«Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности, узнайте, как чувствуют себя ваши соседи и заведите домашних питомцев внутрь дома», — написал градоначальник в своем Twitter.

Согласно данным национальной метеорологической службы в США, температура в Нью-Йорке 28 декабря составляет -8 градусов и не поднимется выше -7 по Цельсию в ближайшую неделю.