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Мэр Нью-Йорка напугал горожан холодами и призвал оставаться дома
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    Мэр Нью-Йорка напугал горожан холодами и призвал оставаться дома

    7:07  28 Декабря 2017
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    Мэр Нью-Йорка напугал горожан холодами и призвал оставаться дома

    Нью-Йорк, 28 декабря. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил горожан об установившихся холодах и призвал их реже выходить на улицу.

    «Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности, узнайте, как чувствуют себя ваши соседи и заведите домашних питомцев внутрь дома», — написал градоначальник в своем Twitter.

    Согласно данным национальной метеорологической службы в США, температура в Нью-Йорке 28 декабря составляет -8 градусов и не поднимется выше -7 по Цельсию в ближайшую неделю.

    Автор: Ирина Новикова
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    #нью-йорк #билл де блазио
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