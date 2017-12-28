Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля внесли в ГД РФ

Москва, 28 декабря. Новый законопроект, предусматривающий введение индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2018 года подготовлен для рассмотрения в Госдуме России.

Инициативу выдвинули представители Либерально-демократической партии России. Как говорится в сообщении пресс-службы партии, депутаты озабочены крайне негативным влиянием на финансовое положение пенсионного возраста и существенным снижением покупательной способности пожилых россиян. Они считают, что к этому привела отмена индексации пенсии работающим пенсионерам.

По мнению авторов документа, в этой ситуации возвращение к нормальной системе индексации пенсий в России является обязательным.

Как ранее сообщал «Ридус», в Пенсионном фонде РФ отметили, что в стране больше нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности. В 2017 году 7 миллиардов рублей выделило правительство России на доплаты к пенсии в 13 регионах. Больше всего денег получит Московская область (более 1,5 миллиарда рублей) и Республика Саха (более 1,4 миллиарда рублей).