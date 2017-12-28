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Общество
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Экономика
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля внесли в ГД РФ
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    Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля внесли в ГД РФ

    6:49  28 Декабря 2017  /обновлено: 6:49  28 Декабря 2017
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    Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля внесли в ГД РФ

    Москва, 28 декабря. Новый законопроект, предусматривающий введение индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2018 года подготовлен для рассмотрения в Госдуме России.

    Инициативу выдвинули представители Либерально-демократической партии России. Как говорится в сообщении пресс-службы партии, депутаты озабочены крайне негативным влиянием на финансовое положение пенсионного возраста и существенным снижением покупательной способности пожилых россиян. Они считают, что к этому привела отмена индексации пенсии работающим пенсионерам.

    По мнению авторов документа, в этой ситуации возвращение к нормальной системе индексации пенсий в России является обязательным. 

    Как ранее сообщал «Ридус», в Пенсионном фонде РФ отметили, что в стране больше нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности. В 2017 году 7 миллиардов рублей выделило правительство России на доплаты к пенсии в 13 регионах. Больше всего денег получит Московская область (более 1,5 миллиарда рублей) и Республика Саха (более 1,4 миллиарда рублей).

    Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 июля внесли в ГД РФ

    Автор: Алия Садыкова
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    #индексация пенсий #госдума #пенсия
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