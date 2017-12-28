Ученые рассказали, почему кофе нужно заваривать холодным способом

Вашингтон, 28 декабря. Ученые рассказали о пользе заваривания кофе холодным способом. Как пишут американские СМИ, специалисты из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что в данном виде оно намного полезнее для организма человека.

Эксперты рассказали, что люди во всем мире готовят кофейный напиток неправильно.

Отмечается, что холодный способ заваривания помогает сделать концентрацию кофе более высокой. Также холодная вода более щадящее воздействует на зерна.

Ученые также добавили, что холодный кофе будет намного актуальнее в летний сезон.

Как ранее писало издание «Дни.ру», кофеманы могут получить максимальный положительный эффект для здоровья от любимого напитка, если будут пить его по три чашки в день. К такому выводу пришли британские ученые.