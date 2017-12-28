Конец легенды: АвтоВАЗ прекратит выпуск Lada Priora в 2018 году

Тольятти, 28 декабря. Летом 2018-го года с заводских конвейеров сойдут последние модели легандарной Lada Priora.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «КЬЮТО.РУ». Информация пока носит неофициальный характер, сообщатся, что всего планируется выпустить порядка 7 тысяч морально и технически устаревших машин.

Ранее АвтоВАЗ уже вывел с рынка Lada Priora в исполнении хэтчбек и универсал, однако продолжал выпуск легендарной российской модели в трех уровнях комплектации в кузове седан.

Напомним, что самая бюджетная модификация Priora доступна по цене от 400 тысяч рублей, а наиболее дорогая - от почти 500 тысяч. Авто оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 и 106 «лошадей».

