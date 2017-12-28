Трамп и Обама возглавили «рейтинг восхищения» в США

Вашингтон, 28 декабря. Американцы назвали действующего президента страны Дональда Трампа и его предшественника Барака Обаму людьми. Вызывающими наибольшее восхищение.

Сообщается, что по итогам опроса, проведенного компанией Gallup, экс-глава государства Барак Обама получил 17% голосов, тогда как нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп — 14%.

Отметим, что третье место занял папа Римский Франциск с 3% голосов.

Среди женщин рейтинг возглавила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон (9%). Следом за ней идут бывшая первая леди страны Мишель Обама (7%) и телеведущая Опра Уинфри (4%).