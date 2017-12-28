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Трамп и Обама возглавили «рейтинг восхищения» в США
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    Трамп и Обама возглавили «рейтинг восхищения» в США

    6:55  28 Декабря 2017
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    Трамп и Обама возглавили «рейтинг восхищения» в США

    Вашингтон, 28 декабря. Американцы назвали действующего президента страны Дональда Трампа и его предшественника Барака Обаму людьми. Вызывающими наибольшее восхищение.

    Сообщается, что по итогам опроса, проведенного компанией Gallup, экс-глава государства Барак Обама получил 17% голосов, тогда как нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп — 14%.

    Отметим, что третье место занял папа Римский Франциск с 3% голосов.

    Среди женщин рейтинг возглавила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон (9%). Следом за ней идут бывшая первая леди страны Мишель Обама (7%) и телеведущая Опра Уинфри (4%).

    Автор: Ирина Новикова
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    #барак обама #дональд трамп #опрос
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