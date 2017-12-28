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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в «Перекрестке» в Петербурге
Происшествия
Госдеп призвал граждан США избегать района взрыва в Петербурге
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    Госдеп призвал граждан США избегать района взрыва в Петербурге

    6:17  28 Декабря 2017  /обновлено: 6:17  28 Декабря 2017
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    Госдеп призвал граждан США избегать района взрыва в Петербурге

    Петербург, 28 декабря. Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов призвало американцев, находящихся в Петербурге, избегать района, где ранее произошел взрыв.

    Как сообщают «Известия», об этом говорится в аккаунте государственного департамента в Twitter: «гражданам Соединенных Штатов следует избегать этой местности и отслеживать сообщения местных СМИ о развитии событий».

    Кроме прочего в Госдепе также рекомендовали американцам, кто в момент взрыва был в Петербурге, срочно связаться со своими родственникам и друзьями, и сообщить о том, что с ними все в порядке.

    Госдеп призвал граждан США избегать района взрыва в Петербурге

    Напомним, что в результате взрыва в супермаркете «Перекресток» пострадали 10 человек. В следственном комитете заявили, что случившееся не является терактом, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

    Автор: Константин Терехов
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    #взрыв #петербург #госдеп #перекресток
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