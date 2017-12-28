Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Адвокат рассказал, как вернуть на родину Ярошенко и Бута
Общество
РПЦ и Ростуризм договорились о развитии религиозного туризма в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    РПЦ и Ростуризм договорились о развитии религиозного туризма в России

    6:31  28 Декабря 2017
    182

    РПЦ и Ростуризм договорились о развитии религиозного туризма в России

    Москва, 28 декабря. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил о достигнутом с Русской православной церковью соглашении о развитии религиозного туризма в России.

    В материале газеты «Известия» говорится, что соответствующее соглашение было подписано Сафоновым и главой Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым).

    Глава Ростуризма пояснил, что в рамках соглашения будет проводиться популяризация туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России.

    Также подчеркивается, что данное соглашение может стимулировать не только внутренний, но и въездной туризм.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что ведомство составит специальный «черный список» отелей, завышающих цены перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году в России.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рпц #ростуризм #религиозный туризм
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        Власти Петербурга уточнили число пострадавших во время взрыва в «Перекрестке»

        8:29   28 Декабря 2017
        53
        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва в Петербурге

        21:26   27 Декабря 2017
        7663
        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        Тиллерсон попросил Лаврова вернуть российских офицеров в Донбасс

        21:11   27 Декабря 2017
        2322
        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        Вернувшийся из украинского плена боец ДНР: Меня пытал лично Мосийчук

        20:48   27 Декабря 2017
        19592