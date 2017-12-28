РПЦ и Ростуризм договорились о развитии религиозного туризма в России

Москва, 28 декабря. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил о достигнутом с Русской православной церковью соглашении о развитии религиозного туризма в России.

В материале газеты «Известия» говорится, что соответствующее соглашение было подписано Сафоновым и главой Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым).

Глава Ростуризма пояснил, что в рамках соглашения будет проводиться популяризация туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России.

Также подчеркивается, что данное соглашение может стимулировать не только внутренний, но и въездной туризм.

Ранее телеканал 360 сообщал, что глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что ведомство составит специальный «черный список» отелей, завышающих цены перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году в России.