РПЦ и Ростуризм договорились о развитии религиозного туризма в России
Москва, 28 декабря. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил о достигнутом с Русской православной церковью соглашении о развитии религиозного туризма в России.
В материале газеты «Известия» говорится, что соответствующее соглашение было подписано Сафоновым и главой Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым).
Глава Ростуризма пояснил, что в рамках соглашения будет проводиться популяризация туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России.
Также подчеркивается, что данное соглашение может стимулировать не только внутренний, но и въездной туризм.
Ранее телеканал 360 сообщал, что глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что ведомство составит специальный «черный список» отелей, завышающих цены перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году в России.