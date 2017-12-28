Порошенко хочет обменять россиян на осужденных в РФ граждан Украины

Киев, 28 декабря. Петр Порошенко выступил с заявлением о желании обменять находящихся в тюрьмах Украины россиян на осужденных в РФ украинцев.

Об этом украинский президент заявил в интервью изданию «Страна.ua», уточнив, что приложит «все усилия» для того, чтобы «вытянуть» всех граждан Украины из российских тюрем, в том числе – в Крыму.

«Ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой», — цитирует Порошенко «Ридус».

В частности, украинский лидер заявил о желании вернуть на Родину «Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других».

Добавим, что Сенцов и Кольченко приговорены за терроризм к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно, Сущенко арестован ФСБ по обвинению в шпионаже, Карпюка и Клыха суд приговорил к заключению по обвинению в участии в незаконных вооруженных формирований в Чечне зимой 1994-95г.г.