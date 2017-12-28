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Клинцевич: Вранье стало нормой поведения для руководства Украины
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    Клинцевич: Вранье стало нормой поведения для руководства Украины

    6:11  28 Декабря 2017  /обновлено: 6:17  28 Декабря 2017
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    Клинцевич: Вранье стало нормой поведения для руководства Украины

    Москва, 28 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что вранье стало нормой поведения для нынешнего украинского руководства.

    Данное заявление Клинцевич сделал в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Вранье стало нормой с точки зрения поведенческой функции руководства Украины. Я даже не понимаю, как они дальше собираются жить, особенно в 21 веке, когда любые движения, слова, действия людей такого уровня всегда пишутся», — сказал политик.

    Он отметил, что к этой теме обязательно кто-то когда-нибудь вернется.

    В пример Клинцевич привел заявление, сделанное президентом Украины Петром Порошенко в ходе пресс-конференции накануне обмена пленными. Тогда украинский глава заявил, что он наконец добился обмена, настолько важного для для жителей Украины, приписав все заслуги себе.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #франц клинцевич
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