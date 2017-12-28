Клинцевич: Вранье стало нормой поведения для руководства Украины

Москва, 28 декабря. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что вранье стало нормой поведения для нынешнего украинского руководства.

Данное заявление Клинцевич сделал в ходе передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Вранье стало нормой с точки зрения поведенческой функции руководства Украины. Я даже не понимаю, как они дальше собираются жить, особенно в 21 веке, когда любые движения, слова, действия людей такого уровня всегда пишутся», — сказал политик.

Он отметил, что к этой теме обязательно кто-то когда-нибудь вернется.

В пример Клинцевич привел заявление, сделанное президентом Украины Петром Порошенко в ходе пресс-конференции накануне обмена пленными. Тогда украинский глава заявил, что он наконец добился обмена, настолько важного для для жителей Украины, приписав все заслуги себе.