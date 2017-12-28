Взрослые россияне рассказали, что попросили бы у Деда Мороза

Москва, 28 декабря. Будь Дед Мороз не вымышленным, а реальным исполнителем желаний, то взрослые россияне попросили бы у него здоровья, счастья и денег.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», и опубликованные РИА Новости, согласно которому деньги для россиян не являются главным желанием.

Напротив, именно о здоровье говорят большинство респондентов – это желание находится на первом месте (63%). На второй позиции топа желаний взрослых россиян – счастье (27%). И только на третьем месте — деньги (17%).

Что интересно, вопросами здоровья озабочены респонденты старше 45 лет, а вот материальными вопросами – те, кому от 18 до 34. При этом о счастье говорили граждане всех возрастов.

Добавим, что в ходе исследований на тему «Что пожелали бы Деду Морозу взрослые россияне» были опрошены 2 тысячи человек. При этом, как напоминают «Известия», согласно другому опросу, почти половина россиян хотели бы получить на Новый год в качестве подарка криптовалюту.